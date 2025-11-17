Американец ростом 2,2 метра рассказал о необычных проблемах на свиданиях

Американец Марк Джексон рассказал о том, что из-за своего роста в два метра 18 сантиметров сталкивается с большим количеством неочевидных трудностей. К примеру, он рассказал, что иногда чувствует себя неловко на свиданиях, так как ему приходится наклоняться, чтобы услышать собеседницу.
По словам мужчины, ему довольно сложно подобрать подходящую по росту одежду. Ему также приходится каждый раз бронировать в самолете места у аварийного выхода. Кроме того, Джексон постоянно бьется обо что-то головой.
— Мне трудно знакомиться с людьми в барах, потому что мне сложно расслышать, что говорят другие, пока я не наклонюсь, — передает слова американца таблоид Daily Mail.
Спортсменка Чжан Цзыюй, чей рост составляет 226 сантиметров, впервые выступила в составе национальной сборной Китая по баскетболу на товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной.
Ученые выяснили, что высокие люди чаще добиваются успеха в карьере. «Вечерняя Москва» узнала, как сложилась жизнь рекордсмена Сергея Ильина, который уже более 20 лет живет в столице. Его рост составляет два метра 25 сантиметров. Мужчина признан самым высоким человеком в России.