Американец ростом 2,2 метра рассказал о необычных проблемах на свиданиях

Американец Марк Джексон рассказал о том, что из-за своего роста в два метра 18 сантиметров сталкивается с большим количеством неочевидных трудностей. К примеру, он рассказал, что иногда чувствует себя неловко на свиданиях, так как ему приходится наклоняться, чтобы услышать собеседницу.