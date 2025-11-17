Трихолог предупредила об опасности опасности ежедневной сушки волос

При этом москвичкам стоит готовиться к росту цен на парикмахерские услуги перед праздниками. Как сообщает 360.ru, в декабре стоимость популярных процедур может вырасти на 30%. Комплекс привычных услуг по уходу за волосами станет значительно дороже. Салоны красоты и частные мастера уже начали повышать расценки.