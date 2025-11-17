Трихолог предупредила об опасности опасности ежедневной сушки волос

Ежедневная сушка волос феном может серьезно повредить их структуру и кожу головы. Такую информацию предоставила врач-трихолог София Белаш в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист пояснила, что волосы имеют сложное строение. Их прочность и эластичность обеспечивает корковый слой, состоящий из белка кератина. Горячий воздух из фена, температура которого доходит до 120 градусов, разрушает кератин. Это приводит к потере прочности и эластичности волос, лишая их жизненной силы.
Также хирург Мехмет Эрдоган дал совет по мытью головы. По его словам, правильнее всего начинать с тела, затем переходить на лицо и только потом мыть волосы.
Эксперт уточнил, что такой порядок действий помогает поддерживать здоровье волос. Это простое правило способствует их лучшему состоянию, пишет «Царьград».
При этом москвичкам стоит готовиться к росту цен на парикмахерские услуги перед праздниками. Как сообщает 360.ru, в декабре стоимость популярных процедур может вырасти на 30%. Комплекс привычных услуг по уходу за волосами станет значительно дороже. Салоны красоты и частные мастера уже начали повышать расценки.