Тело мужчины найдено рядом с высотным домом на проспекте Победителей в Минске

СК сообщил, что тело пожилого мужчины обнаружено рядом с домом в центре Минска.

Источник: Комсомольская правда

Тело мужчины найдено рядом с высотным домом на проспекте Победителей в Минске. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Тело мужчины обнаружили очевдцы 17 ноября. Фотография с места была опубликована в сети. В управлении Следственного комитета по Минску уточнили, что ничего чрезвычайного не случилось.

«По данным следствия, в понедельник вблизи дома № 49 по проспекту Победителей в Минске обнаружено тело 86-летнего мужчины», — отметили в ведомстве.

Было установлено, что смерть не носит криминальный характер. Следственно-оперативная группа осмотрела место случившегося, была назначено проведение судебно-медицинская экспертиза. Проверкой по факту смерти занимается Центральный районный отдел СК.

