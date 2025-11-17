Тело мужчины найдено рядом с высотным домом на проспекте Победителей в Минске. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Тело мужчины обнаружили очевдцы 17 ноября. Фотография с места была опубликована в сети. В управлении Следственного комитета по Минску уточнили, что ничего чрезвычайного не случилось.
«По данным следствия, в понедельник вблизи дома № 49 по проспекту Победителей в Минске обнаружено тело 86-летнего мужчины», — отметили в ведомстве.
Было установлено, что смерть не носит криминальный характер. Следственно-оперативная группа осмотрела место случившегося, была назначено проведение судебно-медицинская экспертиза. Проверкой по факту смерти занимается Центральный районный отдел СК.
