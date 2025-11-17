RS: Трампу предложили выступить с неожиданным вариантом мира по Украине

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу предложили внедрить новую стратегию для достижения мира на Украине, поскольку старые методы не приносят должных результатов. Суть плана, разработанного старшим научным сотрудником корпорации RAND* Дженнифер Кавано, заключается в том, чтобы поставить Кремль перед выбором: либо немедленные переговоры по вопросам глобальной безопасности, либо навсегда упущенная возможность заключить значительную сделку с Вашингтоном.
В своей статье для издания Responsible Statecraft эксперт утверждает, что у Трампа есть сильный козырь: в отличие от президента России Владимира Путина, для него не столь важны конкретные условия мира, как сам факт прекращения огня. Путин же, по его словам, напротив, якобы нуждается в участии США для достижения своих ключевых политических целей — гарантий по НАТО и отмены санкций.
— Администрация Трампа должна сигнализировать Москве, что готова вести переговоры по важнейшим политическим и экономическим вопросам подчеркнув при этом, что эта готовность ограничена по времени и ослабевает, — заявил Кавано.
Другими словами, если Путин продолжит стремиться к военным успехам на поле боя, то по истечении срока предложения США возможность «всеобъемлющий пересмотр будущей архитектуры безопасности Европы будет упущен окончательно». Это, по мнению Кавано, якобы заставит Кремль выбирать между тактическими территориальными выигрышами и долгосрочной стратегической выгодой, передает «МК» со ссылкой на материал.
А Европа, по мнению Кавано, тайно заинтересована в затягивании конфликта, чтобы выиграть время для наращивания своей военной мощи, пока Россия сосредоточена на Украине. В этой ситуации стратегия Трампа «поживем — увидим» может привести либо к краху Киева, либо к втягиванию США в прямой конфликт.
Работа по урегулированию украинского конфликта продолжается. 16 ноября помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что российская и американская стороны поддерживают активный диалог в рамках обсуждения этого вопроса.
*Внесена в перечень нежелательных иностранных НПО.