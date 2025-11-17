RS: Трампу предложили выступить с неожиданным вариантом мира по Украине

В своей статье для издания Responsible Statecraft эксперт утверждает, что у Трампа есть сильный козырь: в отличие от президента России Владимира Путина, для него не столь важны конкретные условия мира, как сам факт прекращения огня. Путин же, по его словам, напротив, якобы нуждается в участии США для достижения своих ключевых политических целей — гарантий по НАТО и отмены санкций.