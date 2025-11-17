Щукинцы приглашают оценить шедевр Лопе де Вега

Пьеса, поставленная заслуженной артисткой РФ Анной Дубровской, дышит страстями — как и положено. В ней много музыки, Настя Карташева вообще поет профессионально, отлично звучит и их дуэт с Теодоро (Григорий Загоскин). Терзания влюбленных и трагичны, и комичны, а ажурный слог пьесы так современен, что остается лишь удивляться тому, насколько ничего не меняется в человеческой природе за века. И нежность, и сомнения, и маета любящего сердца, и интриги — все тут, с нами, а на сцене — в руках молодых артистов. Им подсознательно предстояло посоперничать со звездами, что снимались в ярком фильме Фрида, и конкуренцию молодежь выдержала. У Загоскина Теодоро — иной, не как у Боярского, хотя и так же измучен любовью, а то ледяная, то страстная Диана Карташевой — не Терехова. Обаятельный Иван Назаров своей трактовкой Тристана точно понравился бы своему «сопернику» — Армену Джигарханяну, поскольку его хитрец-лакей еще более искрометен, а не просто прощелыга. Прелестная и непосредственная Марсела Софии Огородник — живая, смешливая, но при этом и не лишенная гордости. Очень хороши также маркиз Рикардо (Андрей Гетта, браво!) и граф Федерико (красиво постаревший Михаил Рупаков). Ну, а граф Лудовико, счастливым образом обретший сына, в исполнении Арсения Денисова так комичен, что зал взрывается овациями при каждом его появлении.