Щукинцы приглашают оценить шедевр Лопе де Вега

16 ноября в Щукинском институте состоялась премьера спектакля «Собака на сене». Знаменитая пьеса не стареет и по-прежнему легко разбирается зрителями на цитаты.
«Теряют больше иногда…» — роняет язвительная Диана (Анастасия Карташева), и зал вздыхает: «Любовь, зачем ты мучаешь меня?!».
Курс Валентины Николаенко — четвертый, выпускной. С одной стороны — почти дети, но через пару лет имена многих из них явно будут на слуху. Пока же они играют, отдаваясь процессу целиком, и эта невероятная самоотдача «подкупает» зрителей полностью: может, кто-то когда-то из них и научится халтурить, но не тут и не теперь.
Пьеса, поставленная заслуженной артисткой РФ Анной Дубровской, дышит страстями — как и положено. В ней много музыки, Настя Карташева вообще поет профессионально, отлично звучит и их дуэт с Теодоро (Григорий Загоскин). Терзания влюбленных и трагичны, и комичны, а ажурный слог пьесы так современен, что остается лишь удивляться тому, насколько ничего не меняется в человеческой природе за века. И нежность, и сомнения, и маета любящего сердца, и интриги — все тут, с нами, а на сцене — в руках молодых артистов. Им подсознательно предстояло посоперничать со звездами, что снимались в ярком фильме Фрида, и конкуренцию молодежь выдержала. У Загоскина Теодоро — иной, не как у Боярского, хотя и так же измучен любовью, а то ледяная, то страстная Диана Карташевой — не Терехова. Обаятельный Иван Назаров своей трактовкой Тристана точно понравился бы своему «сопернику» — Армену Джигарханяну, поскольку его хитрец-лакей еще более искрометен, а не просто прощелыга. Прелестная и непосредственная Марсела Софии Огородник — живая, смешливая, но при этом и не лишенная гордости. Очень хороши также маркиз Рикардо (Андрей Гетта, браво!) и граф Федерико (красиво постаревший Михаил Рупаков). Ну, а граф Лудовико, счастливым образом обретший сына, в исполнении Арсения Денисова так комичен, что зал взрывается овациями при каждом его появлении.
Известный артист Игорь Карташев за громкую премьеру переживал едва ли не больше дочери. — Вспоминаю, как сам выходил на эту сцену, и понимаю, как это трудно, — искренне признается он.
Конечно, трудно! Но они — справились. Вышло и смешно, и щемяще. Как де Вега и хотел.
КСТАТИ.
«Собака на сене» — комедия в трех действиях испанского драматурга Лопе де Веги, написанная примерно в 1618 году. Пьесу бессчетное количество раз ставили на сцене, а также трижды экранизировали. Первым это сделал в 1960 году в Португалии режиссер Артур Рамуш. В 1977 году в СССР режиссер Ян Фрид снял великолепный фильм с Маргаритой Тереховой и Михаилом Боярским в главных ролях, в 1996 году в Испании фильм снял режиссер Пилар Миро.