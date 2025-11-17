Колесо обозрения из столичного парка Челюскинцев выставили на продажу

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аттракцион «Колесо обозрения» из парка им. Челюскинцев в Минске выставлен на торги, сообщает БЕЛТА.
Как следует из объявлений об аукционах, начальная цена лота — Br51,6 тыс., аукцион будет проходить с шагом в 5%.
«Колесо обозрения» было произведено в 2010 году. «Аттракцион предназначен для использования в качестве средств развлечения и активного отдыха детей старше 14 лет и взрослых посетителей», — сказано в описании лота. Там же отмечено, что аттракцион в рабочем состоянии, а его высота составляет 27,5 м. -0-