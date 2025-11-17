Ричмонд
Bloomberg: Цена российской нефти Urals упала до минимума с марта 2023 года

Стоимость российской нефти Urals опустилась до минимума с марта 2023 года. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.

По данным журналистов, 13 ноября цена сырья при отгрузке в порту Новороссийска упала до 36,61 доллара за баррель. Такая же ситуация наблюдалась у нефти, добываемой в Балтийском море. Однако 14 ноября стоимость сырья начала расти.

— Для российских нефтяных компаний падение цен создаст финансовую нагрузку и сократит объем налогов, которые они платят в казну. Доходы от нефти и газа составляют около четверти государственного бюджета страны, — говорится в материале.

Министерство финансов США 22 октября объявило, что новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона затронут «Лукойл». Уже 27 октября руководство компании объявило о намерении продать зарубежные активы.

СМИ сообщили, что эти санкции могут стать началом новой «жесткой стратегии» США по отношению к России, и за ними могут последовать более серьезные ограничения.

