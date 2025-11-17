Bloomberg: Цена российской нефти Urals упала до минимума с марта 2023 года

По данным журналистов, 13 ноября цена сырья при отгрузке в порту Новороссийска упала до 36,61 доллара за баррель. Такая же ситуация наблюдалась у нефти, добываемой в Балтийском море. Однако 14 ноября стоимость сырья начала расти.