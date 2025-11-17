Донская делегация посетила монумент Победы в Минске

Делегация Ростовской области во главе с губернатором Юрием Слюсарем возложила цветы к монументу Победы в центре Минска. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.
Обелиск, у подножия которого горит Вечный огонь, символизирует связь народов Беларуси и России, их общую историю и память о подвиге воинов Советской Армии и белорусских партизан, освободивших эту землю.
— Наш долг — помнить и передавать эту память детям, чтобы герои, смотрящие на нас с бронзовых горельефов, жили вечно. Мы сделаем все, чтобы она работала на наше мирное будущее, — отметил Юрий Слюсарь.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
Новые подходы к строительству, экологии и благоустройству: Как изменился Ростов за год руководства Юрия Слюсаря на Дону.
Глава Ростова перечислил изменения в городе за год при губернаторе Юрии Слюсаре (подробности).