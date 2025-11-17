Во Владимире состоится слет молодежного водного сообщества

Региональный слет молодежного водного сообщества состоится во Владимире 3 декабря в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
К участию в слете приглашают команды школьников со всей области. Организаторы подготовили для ребят насыщенную программу. Школьников ждут стендовая выставка проектов «Хранители воды», региональная игра «Исследовательский калейдоскоп», профориентационный тренинг «Путь к будущей профессии», а также научный челлендж и другие мероприятия.
Слет пройдет на станции юных натуралистов «Патриарший сад» по адресу: город Владимир, улица Козлов Вал, дом 4а. Регистрация открыта до 21 ноября через специальную онлайн-форму. Все вопросы можно задать по телефону 8 (4922) 77−84−01 или через электронную почту vodnyikonkurs33@yandex.ru.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.