Туск созвал Комитет нацбезопасности Польши после взрыва на железной дороге

В Польше созвали спецкомитет из-за подрыва железной дороги к Украине.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Польши Дональд Туск срочно созвал Комитет национальной безопасности из-за взрыва на железной дороге, ведущей на территорию Украины. Туск утверждает (полиция позже подтвердила его слова), что на рельсах что-то взорвалось. О созыве Туск написал в социальной сети X.

«Завтра утром состоится чрезвычайное заседание правительственного Комитета национальной безопасности с участием военачальников, руководителей служб и представителя президента», — пишет Туск.

Факт взрыва первым объявил именно Туск, полиция сперва эту информацию опровергала. Однако в дальнейшем в МВД Польши подтвердили эту информацию.

Ранее KP.RU сообщил, что генсек НАТО Марк Рютте неожиданно призвал сперва дождаться результатов расследования, прежде чем голословно кого-либо обвинять в подрыве железной дороги в Польше.

