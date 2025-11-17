Туск созвал Комитет нацбезопасности Польши после взрыва на железной дороге

Премьер-министр Польши Дональд Туск срочно созвал Комитет национальной безопасности из-за взрыва на железной дороге, ведущей на территорию Украины. Туск утверждает (полиция позже подтвердила его слова), что на рельсах что-то взорвалось. О созыве Туск написал в социальной сети X.
«Завтра утром состоится чрезвычайное заседание правительственного Комитета национальной безопасности с участием военачальников, руководителей служб и представителя президента», — пишет Туск.
Факт взрыва первым объявил именно Туск, полиция сперва эту информацию опровергала. Однако в дальнейшем в МВД Польши подтвердили эту информацию.
Ранее KP.RU сообщил, что генсек НАТО Марк Рютте неожиданно призвал сперва дождаться результатов расследования, прежде чем голословно кого-либо обвинять в подрыве железной дороги в Польше.