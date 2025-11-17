В Барнауле пройдет заключительный концерт фестиваля Андрея Петрова

В 2025 году фестиваль объединил восемь городов, включая Барнаул, Саратов, Самару и Калининград. Программа финального концерта «Не только кино» включает два отделения. Во время первого из них симфонический оркестр филармонии Алтайского края под управлением Дмитрия Лузина исполнит симфонические произведения композитора Андрея Петрова, [во время] второго прозвучит знакомая многим поколениям музыка из культовых кинокартин, таких как «Служебный роман», «Я шагаю по Москве» и «Берегись автомобиля».