В Барнауле пройдет заключительный концерт фестиваля Андрея Петрова

Заключительный концерт XV Всероссийского фестиваля Андрея Петрова состоится 20 ноября в Государственной филармонии Алтайского края в Барнауле. Посетить его могут обладатели Пушкинской карты, которую выдают по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
В 2025 году фестиваль объединил восемь городов, включая Барнаул, Саратов, Самару и Калининград. Программа финального концерта «Не только кино» включает два отделения. Во время первого из них симфонический оркестр филармонии Алтайского края под управлением Дмитрия Лузина исполнит симфонические произведения композитора Андрея Петрова, [во время] второго прозвучит знакомая многим поколениям музыка из культовых кинокартин, таких как «Служебный роман», «Я шагаю по Москве» и «Берегись автомобиля».
Вместе с оркестром на сцену выйдут приглашенные солисты из Москвы. Среди них — лауреат «Золотой маски» Агата Вавилова и лауреат международных конкурсов Максим Маминов. Также в концерте примут участие Барнаульский академический хор им. А. Б. Тарнецкого, мужской вокальный ансамбль ГФАК и солисты филармонии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.