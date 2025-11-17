Будущие автослесари из Кузбасса посетили угольное предприятие

Учащиеся Березовского политехнического техникума в Кузбассе побывали с экскурсией на предприятии «Черниговец», сообщили в администрации Березовского городского округа. Мероприятие было организовано по национальному проекту «Молодежь и дети».
Будущие специалисты, в частности, посетили территорию автоколонны № 4. Там они смогли вживую увидеть работу крупной карьерной техники и процессы ее обслуживания. Ребята узнали о специфике профессии автослесаря на современном предприятии, необходимых знаниях и навыках, а также о востребованности квалифицированных кадров в угольной отрасли региона.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.