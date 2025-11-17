Жительница Санкт-Петербурга прожила 39 лет без паспорта

Жительница Воронежской области также уже 28 лет живет без документов. Получить их она пытается 12 лет, но пока безуспешно. От этого страдает не только сама женщина, но и трое ее детей. Они не учатся, потому что у них нет гражданства и прописки, ведь для этого нужны паспорта обоих родителей. Как получилось, что взрослая женщина и ее дети живут без документов, а также чем это чревато для человека с юридической точки зрения, выясняла «Вечерняя Москва».