Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Санкт-Петербурга прожила 39 лет без паспорта

Жительница Санкт-Петербурга получила подтверждение о своем постоянном проживании в России с момента рождения, что позволяет ей впервые оформить паспорт. Суд признал юридический факт постоянного проживания 39-летней Ольги на территории страны с 1986 года, что дает ей право стать гражданкой РФ, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Жительница Санкт-Петербурга получила подтверждение о своем постоянном проживании в России с момента рождения, что позволяет ей впервые оформить паспорт. Суд признал юридический факт постоянного проживания 39-летней Ольги на территории страны с 1986 года, что дает ей право стать гражданкой РФ, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Ольга родилась в Хабаровске, выросла в многодетной семье, посещала школу лишь частично и после пятого класса прекратила обучение, занимаясь младшими родственниками. В 16 лет Ольга переехала в Санкт-Петербург, не имела официальной работы, не была замужем и никогда не покидала Россию. У нее не было никаких документов, даже школьные записи были неполными.

В 2025 году Ольга обратилась в суд с просьбой подтвердить свое проживание в РФ и получить паспорт. Суд провел обширную работу: запросил документы из различных регионов, установил личность через МВД и опросил ее отца, братьев, сестер и других свидетелей.

Родственники подтвердили, что Ольга действительно всю жизнь жила в России и ни разу не выезжала за границу.

По итогам проверки суд признал факт ее постоянного проживания с 1986 года. Теперь Ольга сможет получить паспорт, оформить СНИЛС, полис ОМС и создать личный кабинет на портале «Госуслуги».

Для женщины это фактически начало полноценной официальной жизни благодаря установленному судом юридическому факту, говорится в публикации.

Жительница Воронежской области также уже 28 лет живет без документов. Получить их она пытается 12 лет, но пока безуспешно. От этого страдает не только сама женщина, но и трое ее детей. Они не учатся, потому что у них нет гражданства и прописки, ведь для этого нужны паспорта обоих родителей. Как получилось, что взрослая женщина и ее дети живут без документов, а также чем это чревато для человека с юридической точки зрения, выясняла «Вечерняя Москва».