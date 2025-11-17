Представители Ставрополья вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Более 15 династий из Ставропольского края вышли в финал конкурса «Это у нас семейное», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
Уточним, что все эти семьи победили в полуфиналах, которые собрали в Ростове-на-Дону участников из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также из Донбасса и Новороссии. Теперь от Ставрополья за главные призы в виде сертификатов на улучшение жилищных условий поборются династии Барановых, Коржиковых, Бороныхиных, Выродовых, Карякиных, Заболотских, Панасенко и другие.
Финалисты были определены по итогам оценочных испытаний, включавших интеллектуальные, спортивные и творческие задания, посвященные теме «Быть семьей» и культурному коду России. Заключительный этап конкурса состоится летом в Москве.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.