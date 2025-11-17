Доктор Мясников назвал способ определить плохого врача

Определить некомпетентного доктора можно по тому, как тот назначает пациентам антибиотики. Об этом заявил врач Александр Мясников, передает «Лента.ру».
Мясников заявил, что хороший врач при назначении антибиотиков должен строго следовать установленным клиническим рекомендациям, а не полагаться на собственные идеи. Он пояснил, что существующие стандарты четко регламентируют выбор препаратов, их последовательность и комбинации для разных ситуаций, включая стационарное лечение.
По словам специалиста, врач, который пренебрегает этими правилами и «придумывает» схемы лечения самостоятельно, является плохим специалистом.
