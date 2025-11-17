Доктор Мясников назвал способ определить плохого врача

Мясников заявил, что хороший врач при назначении антибиотиков должен строго следовать установленным клиническим рекомендациям, а не полагаться на собственные идеи. Он пояснил, что существующие стандарты четко регламентируют выбор препаратов, их последовательность и комбинации для разных ситуаций, включая стационарное лечение.