Можно ли запивать еду чаем или кофе: эндокринолог разложила по полочкам популярный миф

Распространенное убеждение, что запивать еду водой, чаем или кофе вредно для пищеварения, оказалось мифом. По словам врачей, эти напитки не мешают процессу переваривания пищи и даже могут его улучшить. Такое заявление сделала врач-эндокринолог Оксана Михалева в интервью для «Газеты.Ru».
Как пояснила Михалева, один из главных страхов — это разбавление желудочного сока. Она отметила, что желудок сам регулирует выработку кислоты с помощью специальных рецепторов. Если концентрация снижается из-за жидкости, клетки просто производят больше кислоты, поэтому пищеварение не нарушается.
Более того, диетолог добавила, что увлажненная пища лучше перемешивается в желудке. Она становится более доступной для желудочного сока, что в итоге способствует более эффективному перевариванию.
Также эндокринолог Эльвина Бинатова высказалась о кофе с растительным молоком. Она рекомендует по возможности избегать этого напитка из-за высокого содержания сахара и различных добавок. Специалист подчеркнула, что такое молоко не полезнее коровьего и подходит в основном людям с непереносимостью лактозы, пишет «Царьград».