Можно ли запивать еду чаем или кофе: эндокринолог разложила по полочкам популярный миф

Распространенное убеждение, что запивать еду водой, чаем или кофе вредно для пищеварения, оказалось мифом. По словам врачей, эти напитки не мешают процессу переваривания пищи и даже могут его улучшить. Такое заявление сделала врач-эндокринолог Оксана Михалева в интервью для «Газеты.Ru».