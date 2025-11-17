Российский актер Оскар Кучера возмутился идее съемки шоу про «алкоголиков-звезд». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Комментируя съемки проекта «Звезды под капельницей», Кучера выразил мнение, что авторы шоу, «судя по всему, специально напаивают» звездных участников.
«Мне так жалко этих несчастных Волочковых и прочих желудей. Это какое-то дно. Это же больные люди, выставлять их в таком виде…», — говорится в его публикации.
Известно, что участниками шоу стали балерина Анастасия Волочкова, актер Никита Джигурда, телеведущая Маша Малиновская, блогер Рома Желудь, а также рэп-исполнительница Хофманнита (Анна Михеева) и актриса Евгения Осипова.