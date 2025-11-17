Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оскар Кучера возмутился идее съемки шоу про «алкоголиков-звезд»

Актер выразил мнение, что авторы шоу специально напаивают" звездных участников.

Источник: Аргументы и факты

Российский актер Оскар Кучера возмутился идее съемки шоу про «алкоголиков-звезд». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Комментируя съемки проекта «Звезды под капельницей», Кучера выразил мнение, что авторы шоу, «судя по всему, специально напаивают» звездных участников.

«Мне так жалко этих несчастных Волочковых и прочих желудей. Это какое-то дно. Это же больные люди, выставлять их в таком виде…», — говорится в его публикации.

Известно, что участниками шоу стали балерина Анастасия Волочкова, актер Никита Джигурда, телеведущая Маша Малиновская, блогер Рома Желудь, а также рэп-исполнительница Хофманнита (Анна Михеева) и актриса Евгения Осипова.