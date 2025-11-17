Спектакль тверского театра стал победителем Большого Детского фестиваля

Звания лауреата VIII Большого Детского фестиваля, который проводится в соответствии с целями нацпроекта «Семья», удостоен спектакль «Людвиг XIV и Тутта единственная», представленный Тверским театром юного зрителя, сообщили в аппарате правительства региона.
Постановка главного режиссера театра Юлии Беляевой победила в номинации «Лучший драматический спектакль для детей в младшей возрастной категории». При этом в состав жюри входили дети от 8 до 16 лет.
«Большой Детский фестиваль — не только про детей, но и про семью в разных ее проявлениях. Он открыт для всех: для маленьких зрителей, которые впервые знакомятся с миром театра, кино и литературы, для подростков, которые ищут ответы на свои вопросы и находят на сцене отражение собственных переживаний, для родителей, которые видят в искусстве пространство для общения и понимания своих детей», — отметил народный артист России, художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.