Спектакль тверского театра стал победителем Большого Детского фестиваля

В составе жюри были юные зрители в возрасте 8−16 лет.

Звания лауреата VIII Большого Детского фестиваля, который проводится в соответствии с целями нацпроекта «Семья», удостоен спектакль «Людвиг XIV и Тутта единственная», представленный Тверским театром юного зрителя, сообщили в аппарате правительства региона.

Постановка главного режиссера театра Юлии Беляевой победила в номинации «Лучший драматический спектакль для детей в младшей возрастной категории». При этом в состав жюри входили дети от 8 до 16 лет.

«Большой Детский фестиваль — не только про детей, но и про семью в разных ее проявлениях. Он открыт для всех: для маленьких зрителей, которые впервые знакомятся с миром театра, кино и литературы, для подростков, которые ищут ответы на свои вопросы и находят на сцене отражение собственных переживаний, для родителей, которые видят в искусстве пространство для общения и понимания своих детей», — отметил народный артист России, художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.