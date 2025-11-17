Машиностроители Томска отличились в конкурсе «100 лучших товаров России»

Полуавтоматическая зондовая станция Terra-200, разработанная томским Научно-исследовательским институтом полупроводниковых приборов (АО «НИИПП») из Томска, стала победителем федерального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Это соответствует целям нацпроекта «Средства производства и автоматизации», сообщили в департаменте информационной политики Администрации Томской области.
Станция представляет собой удобный инструмент для тестирования полупроводниковых приборов по постоянному току, а также в высокочастотном и сверхвысокочастотном диапазоне. Оборудование предназначено для контроля качества и характеристик микроэлектронных компонентов. Это способствует повышению качества отечественной продукции и снижению зависимости от импортных технологий. Разработка отмечена в номинациях «Продукция производственно-технического назначения» и «Новинка года».
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.