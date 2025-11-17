Машиностроители Томска отличились в конкурсе «100 лучших товаров России»

Станция представляет собой удобный инструмент для тестирования полупроводниковых приборов по постоянному току, а также в высокочастотном и сверхвысокочастотном диапазоне. Оборудование предназначено для контроля качества и характеристик микроэлектронных компонентов. Это способствует повышению качества отечественной продукции и снижению зависимости от импортных технологий. Разработка отмечена в номинациях «Продукция производственно-технического назначения» и «Новинка года».