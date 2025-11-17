В Тюмени пройдет международный конгресс полимерных производств

Шестой международный конгресс «Полимеры Россия и СНГ 2025: строительство и модернизация заводов» пройдет в Тюмени 3−4 декабря, сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Создание условий для развития производств отвечает целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В конгрессе примут участие более 150 руководителей ключевых предприятий полимерной отрасли России и стран СНГ. Они обсудят крупнейшие инвестиционные проекты, направленные на строительство и модернизацию профильных заводов. В числе спикеров заявлены более 40 экспертов от ведущих компаний и научных институтов. Среди них — представители «Сибура», «Газпрома», «Тольяттикаучука» и Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева.
«Тюмень принимает знаковое отраслевое мероприятие, связанное с развитием полимеров. Наш регион играет важнейшую роль в производстве полимеров, здесь расположена одна из самых крупных площадок отрасли — ООО “ЗапСибНефтехим” — нефтехимический комплекс, суммарная мощность которого позволяет производить 2,5 миллиона тонн базовых полимеров в год. Они широко применяются в строительстве, медицине, транспортной отрасли, пищевой промышленности, агропромышленном комплексе и других отраслях», — отметил директор департамента инвестполитики Анатолий Картухин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.