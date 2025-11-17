В Тюмени пройдет международный конгресс полимерных производств

В конгрессе примут участие более 150 руководителей ключевых предприятий полимерной отрасли России и стран СНГ. Они обсудят крупнейшие инвестиционные проекты, направленные на строительство и модернизацию профильных заводов. В числе спикеров заявлены более 40 экспертов от ведущих компаний и научных институтов. Среди них — представители «Сибура», «Газпрома», «Тольяттикаучука» и Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева.