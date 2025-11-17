Ричмонд
Самолёт Як-130М впервые показали на Dubai Airshow 2025

Боевая машина получила новые управляемые и неуправляемые средства поражения.

Источник: Аргументы и факты

Учебно-боевой самолёт Як-130М впервые был представлен за пределами России — на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае. Об этом сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в государственную корпорацию «Ростех».

Согласно заявлению компании, боевые возможности модернизированного Як-130М значительно расширены. Машину оснастили бортовой радиолокационной станцией, оптико-локационной системой, бортовым комплексом обороны в контейнерном исполнении, а также современным комплексом средств связи.

Кроме того, самолёт получил новое управляемые и неуправляемые средства поражения.

О начале сборки первых трёх учебно-тренировочных самолетов Як-130М на Иркутском авиазаводе сообщили ещё в феврале 2025 года.

В концерне ВКО «Алмаз-Антей» накануне заявили, что на выставке Dubai Airshow 2025 в ОАЭ будут представлены современные российские системы противовоздушной обороны.