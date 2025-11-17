Самолёт Як-130М впервые показали на Dubai Airshow 2025

Согласно заявлению компании, боевые возможности модернизированного Як-130М значительно расширены. Машину оснастили бортовой радиолокационной станцией, оптико-локационной системой, бортовым комплексом обороны в контейнерном исполнении, а также современным комплексом средств связи.
Кроме того, самолёт получил новое управляемые и неуправляемые средства поражения.
О начале сборки первых трёх учебно-тренировочных самолетов Як-130М на Иркутском авиазаводе сообщили ещё в феврале 2025 года.
В концерне ВКО «Алмаз-Антей» накануне заявили, что на выставке Dubai Airshow 2025 в ОАЭ будут представлены современные российские системы противовоздушной обороны.