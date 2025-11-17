Самолёт Як-130М впервые показали на Dubai Airshow 2025

Учебно-боевой самолёт Як-130М впервые был представлен за пределами России — на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае. Об этом сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в государственную корпорацию «Ростех».