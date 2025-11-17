Ричмонд
В Югорске открыли обновленный сквер «Северное сияние»

На территории создано 25 тематических локаций.

Открытие центрального городского сквера «Северное сияние» после масштабной реконструкции состоялось в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.

Церемония прошла одновременно на пяти площадках у входных групп парка. На территории сквера площадью 3,2 гектара создано 25 тематических локаций. Ключевым элементом стал арт-объект «Северное сияние», состоящий из 70 светильников разной величины. Всего в парке установлено 279 светильников, 88 скамеек, 36 игровых комплексов и 6 качелей с подсветкой. Проект полностью соответствует требованиям безбарьерной среды и оснащен системой видеонаблюдения из 30 камер.

«Реконструкция сквера стала одним из самых сложных строительных объектов для города. Большое количество подземных коммуникаций и элементов благоустройства позволили старому парку буквально засиять новыми красками, стать безопасным и современным элементом комфортной городской среды», — отметил глава города Алексей Харлов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.