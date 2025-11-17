В Смоленской области стартовала программа «Земский тренер»

Программа «Земский тренер» начала работу в Смоленской области в ходе реализации государственной программы «Спорт России», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Программа направлена на заполнение вакантных должностей в сфере физической культуры и спорта в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек. Участниками программы могут стать специалисты с высшим или средним профессиональным образованием, готовые работать в спортивных учреждениях не менее пяти лет. Им предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.
Прием документов на участие в программе продлится до 22 ноября 2025 года. С перечнем вакансий и порядком оформления выплат можно ознакомиться на официальном сайте Министерства спорта региона.
«Помимо этого, в регионе действуют программы “Земский доктор”, “Земский фельдшер”, “Земский работник культуры” и “Земский учитель”. Мы поддерживаем молодых профессионалов, создаем им комфортные условия для работы и жизни, помогая успешно адаптироваться и развивать свои навыки. Для этого организуем целевое обучение, поддерживаем целевиков в студенческие годы, помогаем приобрести или построить жилье, предоставляем служебные квартиры», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.