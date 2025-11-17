В Смоленской области стартовала программа «Земский тренер»

Программа направлена на заполнение вакантных должностей в сфере физической культуры и спорта в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек. Участниками программы могут стать специалисты с высшим или средним профессиональным образованием, готовые работать в спортивных учреждениях не менее пяти лет. Им предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.