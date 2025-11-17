В Британии придумали способ заставить мигрантов платить за жилье: что может забрать правительство

Власти Великобритании рассматривают меры по изъятию ювелирных украшений и другого ценного имущества у нелегальных мигрантов для покрытия расходов на их проживание. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник в МВД.
В статье подчеркивается, что лица с достаточными средствами должны участвовать в финансировании своего пребывания в стране. Это предложение входит в пакет новых мер, направленных на снижение привлекательности Соединенного Королевства для лиц, ищущих убежище.
Как пишет издание, об этом должна 17 ноября объявить министр внутренних дел Шабана Махмуд. В рамках плана также предусматривается предоставление временной защиты на срок до 20 лет для мигрантов, которые смогут доказать угрозу своей жизни.
Ранее KP.RU писал, что Великобритания намерена запретить выдачу виз жителям ряда африканских стран, начиная с Анголы, Намибии и Демократической Республики Конго. Ограничения вводятся в случае, если правительства этих государств не ускорят сотрудничество по вопросам депортации.