В городе Октябрьском в Башкирии создали экопарк «Солнечный»

Новый экопарк «Солнечный» появился в городе Октябрьском в Республике Башкортостан в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа.
Главной особенностью парка стало бережное отношение к природе. Задача заключалась в деликатном строительстве инфраструктуры. В итоге удалось сохранить в парке существующие деревья, кустарники и естественный рельеф местности. На территории «Солнечного» обустроены пешеходные дорожки из лиственницы, уютные скамейки-диванчики, детская игровая площадка и амфитеатр, где регулярно проходят концерты клуба авторской песни «Встречный ветер».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.