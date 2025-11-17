«Кудрявый железный человек»: основатель пермского фонда «Дедморозим» высказался о Павле Микове

«Павел Миков заслужил уважение своей способностью отстаивать позицию, даже если общество и коллеги из других регионов не разделяли его взглядов», — написал Жебелев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Миков защищал не только пострадавших детей, но и тех, кто оказался в роли подозреваемых, напоминая, что даже нарушившие закон сохраняют свои права и остаются детьми. Общественник добавил, что поступки детей часто являются следствием действий взрослых, и это необходимо учитывать.