Знаменитые актрисы-близнецы умерли в один день

Знаменитые танцовщицы и актрисы Элис и Эллен Кесслер скончались в своем доме в Германии.

Знаменитые танцовщицы и актрисы Элис и Эллен Кесслер скончались в своем доме в Германии. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Близнецы умерли на 90-м году жизни. Полиция провела операцию в их доме в Грюнвальде, но признаков насильственной смерти не обнаружила.

Сестры Кесслер родились 20 августа 1936 года в Саксонии. Они получили балетное образование и начали карьеру в дюссельдорфском театре ревю «Палладиум».

За более чем 60 лет карьеры артистки выступали с Фрэнком Синатрой и другими мировыми звездами. Особенную популярность они получили в Германии, США, Франции и Италии.

Читайте также: «Умер актер из фильма “Самая обаятельная и привлекательная” Гурам Абесадзе».