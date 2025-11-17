В Сенегале археологи обнаружили следы «колониальной бойни»

Найденные семь одиночных могил содержали останки со следами насильственной смерти, включая скелеты с цепями на ногах. В одном из скелетов нашли пулю в области сердца. Исследователи установили, что захоронения были произведены позже даты гибели, что указывает на возможное перезахоронение после подавления солдатского бунта в 1944 году.