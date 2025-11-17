Ричмонд
В Сенегале археологи обнаружили следы «колониальной бойни»

Эксперты исследуют события 1944 года, когда французские войска атаковали воевавших за Францию западноафриканских стрелков.

Источник: Аргументы и факты

Археологи обнаружили на кладбище Тиаура под Дакаром новые свидетельства насильственной смерти африканских солдат, служивших во французских войсках в период 1944 года. Эти события называются «колониальной бойней», пишет «Российская газета».

Найденные семь одиночных могил содержали останки со следами насильственной смерти, включая скелеты с цепями на ногах. В одном из скелетов нашли пулю в области сердца. Исследователи установили, что захоронения были произведены позже даты гибели, что указывает на возможное перезахоронение после подавления солдатского бунта в 1944 году.

Работы ведутся в рамках расследования событий ноября-декабря 1944 года, когда французские военнослужащие открыли огонь по воевавшим за Францию западноафриканским стрелкам, требовавшим выплаты жалованья. Новые данные позволяют предположить, что реальное число жертв могло достигать 300−400 человек, что значительно превышает официальные данные о 70 погибших. Исследователи планируют изучить более 200 могил на кладбище, а также прилегающие территории с возможными безымянными захоронениями.

Ранее сообщалось, что в Норвегии подо льдом обнаружили 1500-летнюю ловушку для оленей.