Лувр закрыл доступ в часть помещений музея из-за аварийных перекрытий

В заявлении также подчеркивается, что в результате инспекции была выявлена «повышенная ненадежность отдельных несущих конструкций второго этажа южного крыла». В данный момент на этом этаже располагаются офисы служащих Лувра. «Руководство музея приняло решение закрыть доступ к офисам на втором этаже. Таким образом, 65 сотрудников музея должны будут покинуть свои кабинеты в течение ближайших трех дней», — говорится в сообщении Лувра.