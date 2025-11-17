Лувр закрыл доступ в часть помещений музея из-за аварийных перекрытий

Руководство Лувра приняло решение временно ограничить посещение некоторых зон музея в связи с небезопасным состоянием потолочных перекрытий и угрозой их обрушения. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте главного парижского музея.
Указанные ограничения касаются служебных помещений, расположенных на втором этаже южной части сектора «Сюлли», где базируются рабочие кабинеты персонала. «Из-за сложной архитектурной конструкции и проведенных здесь в 1930-е годы структурных и интерьерных работ перекрытия второго этажа этого крыла имеют слабые места», — говорится в тексте.
В заявлении также подчеркивается, что в результате инспекции была выявлена «повышенная ненадежность отдельных несущих конструкций второго этажа южного крыла». В данный момент на этом этаже располагаются офисы служащих Лувра. «Руководство музея приняло решение закрыть доступ к офисам на втором этаже. Таким образом, 65 сотрудников музея должны будут покинуть свои кабинеты в течение ближайших трех дней», — говорится в сообщении Лувра.
Дополнительно, в качестве превентивной меры, будет закрыта для посетителей Галерея Кампана, экспозиция которой посвящена древнегреческой вазописи и располагающаяся на первом этаже под офисными помещениями.
Ранее сообщалось, что блогеры обошли охрану Лувра и повесили свою картину рядом с Мона Лизой.