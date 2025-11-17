Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бурятии построят яхт-клуб с причалом для круизных лайнеров

Проект расположится на берегу озера Байкал.

Первый в республике яхтенный клуб с мариной на 180 судов и причалом для круизных лайнеров появится в Республике Бурятии, сообщили в министерстве туризма региона. Объект построен на берегу озера Байкал при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и федеральной инициативы «5 морей и озеро Байкал».

Строительство яхт-клуба планируется завершить к 2029 году. Порт Турка сможет принимать до 350 тысяч туристов за сезон навигации. Его инфраструктура будет включать не только причальные сооружения, но и отель, рекреационные зоны, детско-юношескую парусную школу и образовательный центр.

Особое внимание уделяется экологической составляющей. Проект направлен на развитие осознанного туризма с минимальным воздействием на уникальную природу Байкала.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.