В Орле установили Снегурочку без головы за 17 млн рублей

Как долго Снегурочка будет «радовать» жителей и гостей города таким внешним видом не уточняется. По данным Mash, новогодняя инсталляция стоит 17 миллионов рублей.
Ранее установкой памятника ветру оказались недовольны жители Саратовской области. Арт-объект, похожий на фекалии, пришёлся горожанам не по вкусу. Критики проекта указывали, что следовало бы сосредоточить ресурсы на непосредственном выполнении дорожных работ, а не на художественных экспериментах.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.