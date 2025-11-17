Ричмонд
В Орле установили Снегурочку без головы за 17 млн рублей

На площади Ленина в центре Орла установлена огромная фигура Снегурочки. Вот только она осталась без головы. Оказалось, что причиной её «обезглавливания» стала необходимость установки кокошника. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Орел и Область».

Источник: Life.ru

Как долго Снегурочка будет «радовать» жителей и гостей города таким внешним видом не уточняется. По данным Mash, новогодняя инсталляция стоит 17 миллионов рублей.

Ранее установкой памятника ветру оказались недовольны жители Саратовской области. Арт-объект, похожий на фекалии, пришёлся горожанам не по вкусу. Критики проекта указывали, что следовало бы сосредоточить ресурсы на непосредственном выполнении дорожных работ, а не на художественных экспериментах.

