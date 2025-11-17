Суд в Британии обязал девочку носить фамилию отца, изнасиловавшего ее мать

Суд в Великобритании постановил, что 5-летняя девочка должна носить фамилию отца, который изнасиловал ее мать, пишет Metro.
«Судья заявил, что фамилия отца является ключевой частью идентичности и наследия ребенка, и оставил решение в силе в апелляционном порядке. Это произошло несмотря на то, что отец совершил несколько случаев домашнего насилия в отношении матери, включая изнасилования и угрозы», — сказано в публикации.
По данным издания, отец девочки совершил четыре «очень серьезных» случая сексуального насилия в отношении ее матери в период с 2015 по 2017 год. Кроме того, специалисты установили, что мужчина угрожал и оскорблял мать ребенка.
Ранее сообщалось, что суд в Великобритании приговорил к 10 годам заключения иностранца за похищение и изнасилование 17-летней девушки.