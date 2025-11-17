Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Британии обязал девочку носить фамилию отца, изнасиловавшего ее мать

Суд в Британии постановил, что фамилия отца является ключевой частью идентичности и наследия ребенка.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Великобритании постановил, что 5-летняя девочка должна носить фамилию отца, который изнасиловал ее мать, пишет Metro.

«Судья заявил, что фамилия отца является ключевой частью идентичности и наследия ребенка, и оставил решение в силе в апелляционном порядке. Это произошло несмотря на то, что отец совершил несколько случаев домашнего насилия в отношении матери, включая изнасилования и угрозы», — сказано в публикации.

По данным издания, отец девочки совершил четыре «очень серьезных» случая сексуального насилия в отношении ее матери в период с 2015 по 2017 год. Кроме того, специалисты установили, что мужчина угрожал и оскорблял мать ребенка.

Ранее сообщалось, что суд в Великобритании приговорил к 10 годам заключения иностранца за похищение и изнасилование 17-летней девушки.