Юная ростовчанка выиграла золотую медаль на первенстве России по гимнастике

В Казани на первенстве России по спортивной гимнастике среди юниорок воспитанница ростовской СШОР № 2 Алина Ярина завоевала золотую медаль в вольных упражнениях. Выступление спортсменки высоко оценили судьи, признав его лучшим в дисциплине. Об этом рассказали в администрации Ростова-на-Дону.