Юная ростовчанка выиграла золотую медаль на первенстве России по гимнастике

В Казани на первенстве России по спортивной гимнастике среди юниорок воспитанница ростовской СШОР № 2 Алина Ярина завоевала золотую медаль в вольных упражнениях. Выступление спортсменки высоко оценили судьи, признав его лучшим в дисциплине. Об этом рассказали в администрации Ростова-на-Дону.
Кроме того, Алина заняла второе место в опорном прыжке и стала серебряным призером соревнований. Подготовили победительницу тренеры Марина Булашенко и Лия Фудимова.
Напомним, что в воскресенье, 16 ноября, гандболистки «Ростов-Дона» разгромили московский ЦСКА и вышли на единоличное первое место в турнирной таблице суперлиги.
