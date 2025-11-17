Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юная ростовчанка выиграла золотую медаль на первенстве России по гимнастике

В Казани ростовчанка завоевала золотую медаль по гимнастике.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на первенстве России по спортивной гимнастике среди юниорок воспитанница ростовской СШОР № 2 Алина Ярина завоевала золотую медаль в вольных упражнениях. Выступление спортсменки высоко оценили судьи, признав его лучшим в дисциплине. Об этом рассказали в администрации Ростова-на-Дону.

Кроме того, Алина заняла второе место в опорном прыжке и стала серебряным призером соревнований. Подготовили победительницу тренеры Марина Булашенко и Лия Фудимова.

Напомним, что в воскресенье, 16 ноября, гандболистки «Ростов-Дона» разгромили московский ЦСКА и вышли на единоличное первое место в турнирной таблице суперлиги.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

Новые подходы к строительству, экологии и благоустройству: Как изменился Ростов за год руководства Юрия Слюсаря на Дону.

Глава Ростова перечислил изменения в городе за год при губернаторе Юрии Слюсаре (подробности).

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше