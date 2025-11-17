Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Якутии завершили капремонт двух больниц

Там созданы комфортные условия для пациентов и медиков.

Капитальный ремонт двух больниц завершили в Республике Саха (Якутия), сообщили в администрации главы и правительстве региона. Работы проведены в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Строители работали в родильном отделении Мирнинской центральной районной больницы и поликлинике Хангаласской центральной районной больницы. В обновленных медучреждениях полностью заменены инженерные коммуникации и оборудование. Также созданы комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.

«За годы реализации нацпроектов мы ввели рекордное число современных объектов — 102, включая крупные больницы, ФАПы, врачебные амбулатории. Мы также получили возможность поставить в районные больницы большой объем высококлассного оборудования и обновить их автопарк. Финансирование выделено также на выполнение ремонтных работ», — отметила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.