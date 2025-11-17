В Якутии завершили капремонт двух больниц

Капитальный ремонт двух больниц завершили в Республике Саха (Якутия), сообщили в администрации главы и правительстве региона. Работы проведены в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Строители работали в родильном отделении Мирнинской центральной районной больницы и поликлинике Хангаласской центральной районной больницы. В обновленных медучреждениях полностью заменены инженерные коммуникации и оборудование. Также созданы комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.
«За годы реализации нацпроектов мы ввели рекордное число современных объектов — 102, включая крупные больницы, ФАПы, врачебные амбулатории. Мы также получили возможность поставить в районные больницы большой объем высококлассного оборудования и обновить их автопарк. Финансирование выделено также на выполнение ремонтных работ», — отметила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.