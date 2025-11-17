Польша заподозрила иностранные спецслужбы в подрыве железной дороги

Министр внутренних дел Марчин Кервиньский сообщил о трех диверсиях на путях, включая взрыв и повреждение электрического провода. Также найдена накладка, прикрепленная к рельсу и соединенная со смартфоном. Работа на месте продолжается, найдены материалы для идентификации виновных.