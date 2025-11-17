Польша заподозрила иностранные спецслужбы в подрыве железной дороги

Польские власти подозревают зарубежные спецслужбы в подрыве железнодорожного пути, ведущего на Украину. Об этом заявил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк.
«Вероятность того, что это происходит по заказу иностранных спецслужб, очень высока. Решения прокуратуры, квалифицирующей произошедшее, это подтверждают», — говорит Семоняк.
Напомним, 17 ноября в Мазовецком воеводстве была повреждена железнодорожная линия, ведущая на Украину. Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что произошел взрыв. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о привлечении армии для проверки путей.
Министр внутренних дел Марчин Кервиньский сообщил о трех диверсиях на путях, включая взрыв и повреждение электрического провода. Также найдена накладка, прикрепленная к рельсу и соединенная со смартфоном. Работа на месте продолжается, найдены материалы для идентификации виновных.
Ранее KP.RU сообщил, что Туск созвал специальный Комитет нацбезопасности из-за случившегося на железной дороге.