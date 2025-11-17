Прокуратура Кишинева поставила точку в деле о гибели на балу первокурсников Андреи Кучук: Признаков преступления нет

Прокуратура Кишинева отказалась возбуждать уголовное дело после смерти Андреи Кучук.
Прокуратура Кишинева постановила не начинать уголовное расследование после смерти Андреи Кучук, дочери певца Игоря Кучука. По данным ведомства, фактов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, не выявлено.
В ходе проверки рассматривались возможные версии умышленного или неосторожного убийства, причинения вреда здоровью и другие преступления, которые могли бы стать причиной смерти.
Все обстоятельства пока не подтверждены. Прокурор Каролина Лупащу отметила, что факт совершения других правонарушений также не установлен.
2 января 2025 года прокуратура Кишинева официально отказалась открывать уголовное дело. Постановление не было оспорено.
Андреа Кучук скончалась 15 ноября 2024 года. Вечером того дня ей вызвали скорую помощь перед пивоварней в Бухаресте. Врачи пытались реанимировать девушку около 45 минут, но констатировали смерть.
Смерть молодой женщины вызвала конфликт в семье: родители заявляли о неполном токсикологическом анализе и отсутствии некоторых видеозаписей, что, по их мнению, могло скрыть факт возможного отравления.
В сети появились слухи о причастности Кристиана Ботгроса, после чего молодой человек и его дед намерены защищать своё имя через юридические механизмы.
Итак, прокуратура закрыла дело о гибели Андреи Кучук, заявив, что признаков преступления нет. Ни умышленного убийства, ни неосторожного лишения жизни, ни тяжкого вреда — ничего. Всё «тип-топ».
И как всегда, вопросы остаются без ответов: неполный токсикологический анализ, отсутствующие видеозаписи, сомнения семьи, но для властей это, похоже, не повод расследовать дальше.
И опять таки, в который раз трагедия оборачивается формальностью, а не поиском справедливости — то есть всё как всегда….
Напомним, что 17-летняя Андреа Кучук, единственная дочь известного молдавского исполнителя Игоря Кучука, умерла в ночь на 16 ноября. Девушка, студентка музыкального колледжа «Штефан Няга», почувствовала себя плохо во время вечеринки после «Бала первокурсников».
