В Воронежской области высадят «Аллеи добра»

Экоактивист Владислав Тищенко из Воронежской области выиграл грант всероссийского конкурса «Экосистема Байкала — 2025», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Представленный им проект посвящен высадке аллей с деревьями, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
На полученные средства с ноября 2025-го до конца весны 2026-го теперь будут высажены 500 дубов и более 100 сосен. Молодые деревья укоренят на трех локациях в Воронежской области.
«В прошлом году мы уже выигрывали грант и на эти деньги посадили сосны и ясени в селе Костенки Воронежской области, рядом с одной из самых древних стоянок человека», — рассказал Владислав Тищенко.
Первое мероприятие по высадке деревьев уже состоялось 16 ноября в музее-заповеднике «Дивногорье». Там укоренили 200 молодых дубов. Также во время реализации проекта будут проводить экологические мастер-классы с участием специалистов из Москвы и Иркутска.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.