Доктор Мясников назвал необычный способ определить плохого врача

Неопытного и некомпетентного врача можно вычислить по тому, как тот назначает рецепт с антибиотиками. О необычном способе рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников в передаче, доступной на платформе «Смотрим».
— Есть четкий перечень антибиотиков: что давать в начале, что давать потом, какую комбинацию, когда в больнице, что делать в больнице. То есть это все расписано как устав морской пехоты. Врач не сам придумывает. Если он будет придумывать — это плохой врач, — пояснил эксперт.
По словам Мясникова, установленные врачебные стандарты достаточно четко регламентируют выбор препаратов, их последовательность и комбинации при разных диагнозах и типах лечения, включая и стационарное. Некомпетентный врач будет пренебрегать этими правилами.
Врач также предупредил, что одна из наиболее опасных ошибок при приеме лекарств — употребление несочетаемых препаратов. Именно поэтому важно заранее изучить взаимодействие таблеток и консультироваться с лечащим врачом. Некоторые люди с наступлением осеннего сезона начинают пить витамин C в таблетках. Доктор предупредил, что злоупотребление добавкой может привести к проблемам с почками.