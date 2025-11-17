Орбан сравнил финансирование Украины с поставкой ящиков водки для алкоголика

Предложение председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Украины сравнимо с попыткой помочь алкоголику еще одним ящиком водки. Об этом в понедельник, 17 ноября, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X.
По словам главы венгерского правительства, очевидно, что украинская «военная мафия» пытается нажиться на европейских налогоплательщиках. Он отметил, что вместо того чтобы отправлять Киеву больше денег, Брюсселю следует усилить контроль за тем, на что они по итогу тратятся.
— Председатель Еврокомиссии предлагает направить туда еще больше средств вместо того, чтобы требовать реального контроля или приостановки платежей. Венгрия не утратила здравого смысла, — подчеркнул Орбан.
Будапешт и Киев находятся в непростых отношениях. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское воздушное пространство нарушили венгерские беспилотники, которые, по предварительным данным, могли вести разведку касательно промышленного потенциала в приграничных районах.
Орбан говорил, что открытые угрозы Владимира Зеленского в адрес Будапешта не останутся без последствий. Президент Украины тогда признал, что Киев наносит удары по «Дружбе» из-за отказа Венгрии поддержать ее вступление в Европейский союз.