Орбан сравнил финансирование Украины с поставкой ящиков водки для алкоголика

По словам главы венгерского правительства, очевидно, что украинская «военная мафия» пытается нажиться на европейских налогоплательщиках. Он отметил, что вместо того чтобы отправлять Киеву больше денег, Брюсселю следует усилить контроль за тем, на что они по итогу тратятся.