В Красноярском педуниверситете открылись обновленные мастерские

Три современные учебные мастерские для подготовки учителей технологии открылись в Красноярском государственном педагогическом университете. Обновление материально-технической базы проведено в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования Красноярского края.
Новые пространства предназначены для практической подготовки педагогов по таким направлениям, как обработка текстильных материалов, обработка пищевых продуктов и столярно-слесарное дело. Мастерские оснащены современным оборудованием, включая 3D-принтеры и сканеры, автоматизированную систему проектирования, швейные машины, плиты и холодильные установки.
«Новые кабинеты помогут отработать основные навыки работы на оборудовании, которое поступило во все школы Красноярского края в начале учебного года для уроков труда», — отметила министр образования края Татьяна Гридасова.
До конца 2025 года обучение в обновленных мастерских пройдут более 100 студентов и учителей из Красноярского края, Республик Тывы и Хакасии. Созданная образовательная среда позволит качественно готовить педагогов для преподавания технологии школьникам с 1-го по 9-й класс.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.