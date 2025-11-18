Краснодарский край получил 49 новых машин скорой помощи

Новые автомобили, закупленные по поручению губернатора, пополнили автопарк медицинских учреждений региона. Торжественная передача ключей состоялась на автостоянке первой краевой больницы с участием заместителя главы региона Александра Руденко.
«Ежегодно из краевого бюджета выделяются значительные средства на обновление автопарка скорой помощи, чтобы обеспечить медиков современным и надежным транспортом, — подчеркнул Александр Руденко. “Сегодня 49 новых автомобилей отправятся в районные больницы и на станции скорой помощи. Качественный транспорт, приобретенный при поддержке губернатора, напрямую влияет на качество медицинского обслуживания и сохранение здоровья пациентов. На эти цели было направлено почти 340 миллионов рублей”.
Вице-губернатор отметил, что служба скорой помощи ежедневно выполняет около четырех тысяч выездов, а в год — полтора миллиона.
В рамках поставки 45 автомобилей класса «А» предназначены для экстренной помощи, а четыре реанимобиля класса «С» — для особо сложных случаев. Один из реанимобилей оснащен инкубатором для новорожденных и будет работать в неонатальной службе. Общее количество машин в краевой службе скорой медицинской помощи теперь превышает 700 единиц.