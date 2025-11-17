Ричмонд
Хинштейн опроверг слухи о закрытии поликлиники БСМП в Курске

По словам губернатора Курской области, Минздрав рассматривает вариант вывести из подчинения БСМП женскую консультацию.

Источник: Аргументы и факты

Глава Курской области Александр Хинштейн опроверг появившуюся в Сети информацию о якобы планах по закрытию поликлиники БСМП в Курске. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Хочу успокоить наших жителей: лечебное учреждение не закрывается, для пациентов, которые ходят в поликлинику, никаких изменений не будет», — написал губернатор.

По словам Хинштейна, региональный Минздрав рассматривает вариант вывода женской консультации из структуры БСМП и ее дальнейшего включения в состав больницы им. Короткова.

Соответствующее решение, продолжил глава Курской области, «позволит грамотно перераспределить финансовые ресурсы системы ОМС».

Ранее Хинштейн отметил роль саперов из Северной Кореи в разминировании территории региона.

