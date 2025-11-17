Юные шахматисты из Калмыкии завоевали золото на первенстве ЮФО

Уточним, что первенство прошло в Джубге в Краснодарском крае. По его итогам Эльзята Левгеева из Калмыкии стала чемпионкой блицтурнира среди девочек до 11 лет. А Аюка Бериков показал блестящий результат, завоевав золото среди мальчиков младше 9 лет. Он стал абсолютным чемпионом в дисциплинах «шахматные композиции» и «быстрые шахматы».