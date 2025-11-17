Юные шахматисты из Калмыкии завоевали золото на первенстве ЮФО

Воспитанники шахматных школ из Калмыкии взяли золотые медали на детско-юношеском первенстве Южного федерального округа, сообщили в аппарате правительства региона. К соревнованиям ребят готовили в соответствии с целями и задачами госпрограммы «Спорт России».
Уточним, что первенство прошло в Джубге в Краснодарском крае. По его итогам Эльзята Левгеева из Калмыкии стала чемпионкой блицтурнира среди девочек до 11 лет. А Аюка Бериков показал блестящий результат, завоевав золото среди мальчиков младше 9 лет. Он стал абсолютным чемпионом в дисциплинах «шахматные композиции» и «быстрые шахматы».
При этом София Питинова достойно проявила себя сразу в трех номинациях. Высокие результаты, достигнутые девушкой, позволили ей отстоять право на выступления в престижной Первой лиге первенства России.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.