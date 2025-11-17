Ричмонд
Один жест россиянки в Турции привел к серьезным последствиям: что произошло

Российская туристка взяла в рот паспорт в аэропорту Турции и не прошла таможню.

Источник: Комсомольская правда

В Турции в аэропорту в Аланье 35-летняя жительница Мурманска не прошла таможенный контроль из-за своего неосторожного поведения. Россиянка схватила ртом свой загранпаспорт перед досмотром. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В публикации уточнили, что перед паспортным контролем на границе женщина несла в руках много вещей. Рубашка, которую она повязала себе на пояс, упала. Тогда россиянка не придумала ничего лучше, как зажать ртом загранпаспорт, и затем поднять предмет одежды. Однако при прохождении контроля, турецкие пограничники отказали ей в досмотре.

Женщина хотела попытать счастье в другой очереди, но и там ей не дали добро. Таможенники отсмотрели записи камер видеонаблюдения и провели с туристкой беседу. Россиянке вынесли предупреждение за неуважительное отношение к государственному символу.

Как писал сайт KP.RU, в марте в порт Новороссийска на судне из Стамбула нелегально прибыл турецкий кот. Экипаж о незарегистрированном пассажире узнал уже в пути. Моряки услышали жалобное мяуканье. Звуки доносились из контейнера с товарами. Там и был обнаружен случайный попутчик. Но из документов он имел при себе — только лапы и хвост.