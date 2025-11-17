Мужчина заморозил свою неизлечимо больную жену ради воскрешения и изменил ей

Китаец Гуй Цзюньмин заморозил тело своей умершей от рака жены в надежде на будущее воскрешение, но спустя несколько лет изменил ей. Об этом подробно рассказывает South China Morning Post.
В 2017 году супруга Гуя, Чжан Вэньлянь, скончалась от рака легких. Не в силах смириться с потерей, мужчина заключил договор с Шаньдунским научно-исследовательским институтом «Иньфэн», который проводил эксперименты по крионированию. Тело женщины поместили в специальную камеру при температуре −196°C.
Первое время Гуй клялся, что будет ждать возвращения жены один. Однако в 2020 году с ним случился тяжелый приступ подагры. Два дня он провел в беспомощном состоянии, не имея возможности даже дотянуться до телефона.
Этот случай заставил его пересмотреть свою жизнь. Через некоторое время Гуй познакомился с другой женщиной и начал с ней отношения. Сейчас его здоровье значительно ухудшилось, и он нуждается в постоянном уходе.
«Она никогда не сможет заменить мою жену, — говорит Гуй о своей новой возлюбленной. — Но мне нужно двигаться дальше». При этом тело его первой супруги продолжает оставаться в криокамере в ожидании возможного воскрешения.
