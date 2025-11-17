Ричмонд
Эрдоган: Турция расскажет о причинах крушения C-130 после расследования

Турецкий самолёт Lockheed C-130 Hercules потерпел крушение 11 ноября в Грузии.

Источник: Аргументы и факты

Причины крушения военно-транспортного самолёта C-130 ВВС Турции в Грузии будут объявлены по итогам расследования, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания правительства.

«Причины катастрофы находятся в процессе расследования. Более точные данные появятся после анализа информации, собранной экспертами на месте крушения, и расшифровки записей бортового самописца. Мы обязательно проинформируем об этом семьи погибших и всё общество», — заявил Эрдоган в эфире телеканала TRT Haber.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источники предположили, что катастрофа могла произойти из-за отказа двух двигателей. Однако эта версия пока не подтверждена официально.

Накануне колумнист издания Hurriyet Абдулькадир Сельви заявил, что анализ данных с бортового самописца C-130 планируют завершить к концу недели.

