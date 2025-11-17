Доктор Сантана рассказал о вреде пассивного курения

Врач отметил, что сигаретный дым содержит канцерогены, способные вызывать хроническое воспаление, изменения ДНК и легочную дисфункцию. Наиболее уязвимыми к воздействию пассивного курения специалист назвал детей, женщин и пожилых людей. У детей особенно повышается риск развития астмы, аллергии, пневмонии и различных респираторных инфекций.