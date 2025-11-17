Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доктор Сантана рассказал о вреде пассивного курения

Врач отметил, что сигаретный дым содержит канцерогены, способные вызывать хроническое воспаление.

Источник: Аргументы и факты

Пассивное курение может быть эквивалентно выкуриванию до 14 сигарет в день. Такое предупреждение сделал пульмонолог Альфредо Сантана, передает сайт MK.ru.

Врач отметил, что сигаретный дым содержит канцерогены, способные вызывать хроническое воспаление, изменения ДНК и легочную дисфункцию. Наиболее уязвимыми к воздействию пассивного курения специалист назвал детей, женщин и пожилых людей. У детей особенно повышается риск развития астмы, аллергии, пневмонии и различных респираторных инфекций.

Ранее врач Анастасия Якимова объяснила, как избежать набора веса при отказе от курения.