На Южном Урале завершился фестиваль «Пою мое Отечество»

Международный фестиваль-конкурс «Пою мое Отечество», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, завершился в Челябинске в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Заключительный гала-концерт, состоявшийся 15 ноября в Театре ДК Челябинского тракторного завода, прошел при полном аншлаге. Мероприятие более десяти лет объединяет людей разных поколений и национальностей. Оно стало ярким праздником патриотической песни. Со сцены звучали композиции о Родине, а также лирические и современные произведения.
Все номера были отобраны по итогам пяти предварительных туров. Заслуженные награды получили 35 лауреатов фестиваля. Торжественным финалом вечера стало выступление сводного хора Челябинской области под управлением заслуженного работника культуры России Лиры Шутовой.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.