В Николаевке появилось жилье для временного проживания граждан

В селе Николаевка Неклиновского района появилось жилье для граждан, которые временно остались без постоянного места проживания. Дом был приобретен администрацией сельского поселения после требований прокуратуры.
Проверка показала, что в поселении не было ни одного благоустроенного дома или квартиры, куда можно было бы временно разместить людей в сложной жизненной ситуации — например, после пожара или аварии.
Прокуратура внесла представление и обратилась в суд с требованием обязать чиновников приобрести подходящее жилье. Районный суд отказал, но вышестоящая инстанция поддержала надзорное ведомство. После этого администрация приобрела домовладение, куда при необходимости смогут поселять семьи до их переселения в постоянное жилье.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
Новые подходы к строительству, экологии и благоустройству: Как изменился Ростов за год руководства Юрия Слюсаря на Дону.
Глава Ростова перечислил изменения в городе за год при губернаторе Юрии Слюсаре (подробности).