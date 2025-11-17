Ричмонд
В Николаевке появилось жилье для временного проживания граждан

Прокуратура добилась создания маневренного жилищного фонда в Николаевке.

Источник: Комсомольская правда

В селе Николаевка Неклиновского района появилось жилье для граждан, которые временно остались без постоянного места проживания. Дом был приобретен администрацией сельского поселения после требований прокуратуры.

Проверка показала, что в поселении не было ни одного благоустроенного дома или квартиры, куда можно было бы временно разместить людей в сложной жизненной ситуации — например, после пожара или аварии.

Прокуратура внесла представление и обратилась в суд с требованием обязать чиновников приобрести подходящее жилье. Районный суд отказал, но вышестоящая инстанция поддержала надзорное ведомство. После этого администрация приобрела домовладение, куда при необходимости смогут поселять семьи до их переселения в постоянное жилье.

