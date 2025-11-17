Ричмонд
На Украине решили перенести голосование по бюджету, нарушив сроки

Неофициальная причина переноса голосования по бюджету на Украине связана с коррупционном скандалом в сфере энергетики.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламент решил перенести голосование за проект закона «О государственном бюджете Украины на 2026 год» во втором чтении на 2 декабря, тем самым нарушив предписанные сроки, пишет местное издание «Экономическая правда».

«Голосование за бюджет во втором чтении переносится. Предварительно, на 2 декабря», — рассказала председатель Бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

Газета уточняет, что, согласно законодательству, Верховная рада должна проголосовать за бюджет во втором чтении не позднее 20 ноября, а в третьем чтении и в целом — не позднее 1 декабря. Как заявили собеседники издания в парламенте, неофициальная причина переноса голосования связана с коррупционном скандалом в сфере энергетики.

Напомним, 10 ноября вокруг украинского энергетического сектора произошел коррупционный скандал. Тогда Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной операции. Обыски прошли у экс-министра энергетики Германа Галущенко, в компании «Энергоатом» и у бизнесмена Тимура Миндича.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил о нехватке голосов для рассмотрения бюджета на 2026 год.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.